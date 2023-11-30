Четверг, 30 ноября, 2023
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ГИБДД предупредила рязанцев об эвакуации машин, мешающих уборке снега

7info
Фото: администрация Рязани
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Госавтоинспекция Рязанской области направляет на спецстоянки автомобили, нарушающие ПДД и мешающие уборке снега, сообщает пресс-служба ведомства.

ГИБДД призывает водителей на парковать автомобили на краю проезжей части в Рязани, в городе для уборки используется тяжёлая техника. Стоящие автомобили мешают работе дорожников.

2 ноября администрация Рязани утвердила постановление, регламентирующее эвакуацию транспортных средств, мешающих уборке города.

Госавтоинспекция просит водителей обращать внимание на знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

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