Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание.

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На повестке — уборка областного центра, проведение ямочного ремонта и восстановление благоустройства после разрытий, подготовка к празднованию Дня Победы, старт рейтингового голосования по отбору парков и скверов для благоустройства в 2023 году, вопросы строительства и транспортного обслуживания.

Продолжается месячник по благоустройству и санитарной очистке города, в рамках которого каждую субботу очищаются территории во всех районах областного центра, приводятся в порядок парки и скверы. Глава администрации подчеркнула, что темпы сбавлять нельзя, к 1 мая город должен быть убран. Она поручила префектам районов внимательно следить за территориями, уделяя внимание даже небольшим зеленым зонам и участкам, находящимся в введении хозяйствующих субъектов.

Так, Елена Сорокина привела в пример территории на Московском шоссе, в районе М5 Молл под эстакадой, со стороны Недостоево недалеко от разворотного круга троллейбусов, зеленую зону в районе поворота на ул. Пирогова и прилегающие территории к многоквартирным домам в районе школы № 45 — все они сильно замусорены. На улице Дзержинского на входных группах из поликарбоната цокольных этажей частных организаций — грязь. Также она поручила после проведения санитарной очистки своевременно вывозить мусор.

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Еще один вопрос касался подготовки к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание во время подготовки к торжествам — мемориалам и памятникам. Сейчас идет активная работа по приведению их в порядок, благоустройству территорий вокруг и помывке монументов.

С 15 апреля по 30 мая по всей стране проходит онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Интерес к голосованию за парки и скверы традиционно большой. В этой связи на портале 62.gorodsreda.ru могут возникать временные технические трудности. Волонтеры в торговых центрах помогают всем желающим и объясняют, как лучше проголосовать.

На прошлой неделе был запущен в работу собственный асфальтобетонный завод Дирекции благоустройства. С применением горячего асфальтобетона отремонтированы 7 участков дорог по улицам: Ленина, Нахимова, Касимовское шоссе в районе дома № 48а, Маяковского, Новая. В нормативное состояние приведены около 1000 квадратных метров дорожного полотна.

По поручению главы администрации создана интерактивная карта разрытий и земляных работ. Баннер, ведущий на ресурс закреплен на главной странице официального сайта администрации Рязани.

Также в ходе совещания был затронут вопрос незаконного строительства на участке рядом с Парком 1812 года. По информации управления капитального строительства, разрешение на строительство не выдавалось, собственник в администрацию города с этим вопросом даже не обращался. В связи с этим информация о строительстве направлена в надзорные органы.

На этой неделе верующие будут отмечать большой Православный праздник — Пасху. По информации управления транспорта на муниципальные маршруты 2 и 6 автобусов будут добавлены дополнительные единицы техники.