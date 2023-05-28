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Директора чучковский школы оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за скандала с учителем физкультуры

7info7

Директора чучковской школы оштрафовали после скандала, который произошёл с учителем физкультуры. Руководителя учреждения привлекли к административной ответственности из-за небезопасных условий получения учащимися образования в вверенном ей учреждении.

Как сообщили в пресс-службе Рязанской облпрокуратуры, штраф составил 10 тысяч рублей.

Напомним, скандал с учителем физкультуры произошёл в апреле этого года. Во время уборки территории возле школы ученица запрыгнула на кучу собранного мусора, а учитель физкультуры замахнулся на неё и грубо толкнул. С девочкой и её родителями провели беседы, также ситуацию обсуждали на педсовете и поговорили с учениками, Учитель после случившегося уволился.

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