Учитель физкультуры в Рязанской области уволился после грубого обращения с ученицей

Инцидент в школе Чучково уволился после инцидента, произошедшего на пришкольной площадке. Подробности приводит издательство «Пресса».

Всё произошло 12 апреля во время уборки территории возле школы. Видеозапись случившегося появилась в соцсетях. На кадрах видно, как ученица запрыгивает на кучу собранного мусора, а учитель физкультуры замахивается на неё и грубо толкает.

Ситуацию обсуждают в родительском сообществе и в школе, высказывая предположения о том, кто кого спровоцировал. Учитель уволился, не дожидаясь разбирательств. Отмечается, что школа осталась без учителя физкультуры.

Чучковский прокурор Роман Попов подтвердил, что обстоятельства случившегося проверяются. В районном отделе образования до окончания проверки комментариев не дают.

По словам директора школы Татьяны Лексиковой, весь педагогический состав сожалеет о произошедшем.

Татьяна Лексикова: «Ситуация вызвала неоднозначное отношение. Конечно, поведение учителя непозволительное»

Директор учебного заведения отметила, что с девочкой и родителями провели беседы, также ситуацию обсуждали на педсовете и поговорили с учениками.