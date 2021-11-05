Диетолог назвала напиток, помогающий омолодить кожу

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, как напиток из натурального тёртого какао-порошка способствует омоложению кожи и выведению “плохого” холестерина. Об этом пишет МК.

По словам эксперта, в какао содержатся фенолы и процианидины, которые связывают молекулы коллагена и тем самым обеспечивают упругость кожи. А меланин оберегает её от вредоносного воздействия солнечных лучей.

Кроме того, в натуральном какао-порошке много витаминов и минералов, которые выводят из организма плохой холестерин и очищают печень, а также обеспечивают плотность костной ткани и нормализуют работу мышц.

Специалист подчеркнула, что обычный растворимый какое содержит только 20% от пользы натурального продукта.