Депутаты Рязанской областной Думы доставили гуманитарный груз в зону СВО

Очередную партию необходимого бойцам оборудования депутаты приобрели на собственные средства совместно с представителями бизнес-сообщества. Об этом сообщает Рязанская областная Дума.

Военнослужащим передали запчасти для автомобилей, квадрокоптеры, технические средства связи, прицелы ночного видения, тепловизоры, генераторы, бензопилы, медицинские препараты, хирургические инструменты, гигиенические средства и продукты.

Органы власти, общественники, представители предприятий и организаций, неравнодушные рязанцы объединились ради общей цели – помочь нашим бойцам на передовой. Из региона постоянно на передовую отравляются грузы с нужными вещами, — сказал первый зампред Рязанской областной Думы Александр Шевырев.

Он отметил, что Рязанская область одной из первых пришла на помощь жителям новых территорий – первая партия гуманитарного груза была отправлена еще в феврале 2022 года. В больницах и гуманитарных центрах Донбасса продолжают работать рязанские медики.

Депутат Сергей Лукьянов подчеркнул, что поддержка рязанских десантников, мобилизованных, которые сейчас защищают нашу Родину на СВО, крайне важна:

Мы держим постоянную связь с командирами частей, в которых служат земляки. Благодаря этому четко понимаем, что требуется ребятам на передовой, и оперативно стараемся реагировать на их запросы.

Депутат Дмитрий Боронтов призвал всех, кто по-настоящему переживает за страну, объединиться и плечом к плечу участвовать в помощи бойцам.