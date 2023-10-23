Депутаты Рязанской областной Думы доставили гуманитарный груз в зону СВО

Очередную партию необходимого бойцам оборудования депутаты приобрели на собственные средства совместно с представителями бизнес-сообщества. Об этом сообщает Рязанская областная Дума.
Военнослужащим передали запчасти для автомобилей, квадрокоптеры, технические средства связи, прицелы ночного видения, тепловизоры, генераторы, бензопилы, медицинские препараты, хирургические инструменты, гигиенические средства и продукты.
Он отметил, что Рязанская область одной из первых пришла на помощь жителям новых территорий – первая партия гуманитарного груза была отправлена еще в феврале 2022 года. В больницах и гуманитарных центрах Донбасса продолжают работать рязанские медики.
Депутат Сергей Лукьянов подчеркнул, что поддержка рязанских десантников, мобилизованных, которые сейчас защищают нашу Родину на СВО, крайне важна:
Депутат Дмитрий Боронтов призвал всех, кто по-настоящему переживает за страну, объединиться и плечом к плечу участвовать в помощи бойцам.