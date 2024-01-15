15 января на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ начал работу первый Всероссийский​ муниципальный форум «Малая Родина – сила России», организованный​ ​по поручению президента России Владимира Путина. Делегацию Рязанской области возглавила первый зампред правительства Анна Рослякова.

Форум направлен на повышение престижа муниципальной службы. Его участниками стали более 7 тысяч представителей отраслевых министерств и ведомств, муниципалитетов, бизнеса и некоммерческих организаций. От Рязанской области на него отправились более 100 человек.

В​ рамках форума представители делегации совместно ​ со специалистами ​ федеральных министерств и ведомств, ​ коллегами из других ​регионов обсудят ​вопросы развития территорий, профессионального совершенствования муниципальных команд,​ возможности для закрепления молодежи в​ ​ городах и​ селах, ​ народного бюджетирования. Особое внимание уделено трем основным направлениям: «Сила в людях», «Сила в развитии», «Сила в традициях». Речь идет о развитии малой родины и системы управления в целом, сохранении и поддержке традиций.

В нашей делегации много глав муниципальных образований, руководителей городских и сельских поселений. Здесь они знакомятся с передовым опытом и новыми полезными проектами по цифровизации и ​ внедрению технологий в управление территориями, развитию сельских поселений и человеческого потенциала на местах, поддержке предпринимательской инициативы, ​ сохранению культурного наследия и традиционных ценностей, – отметила Анна Рослякова.

Представители Рязанской области поделились с коллегами своим опытом работы в разных направлениях. Так, глава Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова рассказала о реализации проектов по комплексному развитию территории, в том числе о​ благоустройстве объектов и создании комфортной городской среды в районе.

О ​деятельности в Рязанской области ​регионального филиала фонда «Защитники Отечества» рассказала его руководитель Ольга Маскаева. ​В числе приоритетных направлений она отметила оказание содействия участникам СВО и членам их семей в​ медицинской, социальной, психологической реабилитации, организации системы долговременного ухода и санаторно-курортном лечении, переобучении и трудоустройстве. По словам Ольги Маскаевой, особое внимание уделяется​ вовлечению защитников Отечества в работу по патриотическому воспитанию молодежи.

В ходе Всероссийского​ муниципального форума «Малая Родина – сила России» состоится награждение победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика 2023» и будет представлен специализированный портал для муниципального сообщества.