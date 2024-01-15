Делегация Рязанской области принимает участие во Всероссийском​ муниципальном форуме на выставке «Россия»

15 января на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ начал работу первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России», организованный по поручению президента России Владимира Путина. Делегацию Рязанской области возглавила первый зампред правительства Анна Рослякова.
Форум направлен на повышение престижа муниципальной службы. Его участниками стали более 7 тысяч представителей отраслевых министерств и ведомств, муниципалитетов, бизнеса и некоммерческих организаций. От Рязанской области на него отправились более 100 человек.
В рамках форума представители делегации совместно со специалистами федеральных министерств и ведомств, коллегами из других регионов обсудят вопросы развития территорий, профессионального совершенствования муниципальных команд, возможности для закрепления молодежи в городах и селах, народного бюджетирования. Особое внимание уделено трем основным направлениям: «Сила в людях», «Сила в развитии», «Сила в традициях». Речь идет о развитии малой родины и системы управления в целом, сохранении и поддержке традиций.
Представители Рязанской области поделились с коллегами своим опытом работы в разных направлениях. Так, глава Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова рассказала о реализации проектов по комплексному развитию территории, в том числе о благоустройстве объектов и создании комфортной городской среды в районе.
О деятельности в Рязанской области регионального филиала фонда «Защитники Отечества» рассказала его руководитель Ольга Маскаева. В числе приоритетных направлений она отметила оказание содействия участникам СВО и членам их семей в медицинской, социальной, психологической реабилитации, организации системы долговременного ухода и санаторно-курортном лечении, переобучении и трудоустройстве. По словам Ольги Маскаевой, особое внимание уделяется вовлечению защитников Отечества в работу по патриотическому воспитанию молодежи.
В ходе Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» состоится награждение победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика 2023» и будет представлен специализированный портал для муниципального сообщества.