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Что такое гипотиреоз?

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Изображение от snowing на Freepik

Врач Рязанского «Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Ольга Зайцева рассказала, что такое гипотиреоз.

Гипотиреоз является одним из самых частых заболеваний эндокринной системы, вторым по распространенности после сахарного диабета.

Гипотиреоз — заболевание, обусловленное длительным, стойким дефицитом гормонов щитовидной железы. Это заболевание чаще встречается у женщин и длительное время не выявляется. В 90% случаев причиной гипотиреоза является поражение щитовидной железы (первичный гипотиреоз), в результате оперативного удаления щитовидной железы, аутоиммунного тиреоидита и лечения радиоактивным йодом, в остальных случаях — поражение гипофиза или гипоталамуса (вторичный и третичный гипотиреоз). Другими причинами развития заболевания являются: острые и хронические воспалительные процессы в паренхиме щитовидной железы, ионизирующее облучение (пострадиационный гипотиреоз), онкологические (рак, аденома, саркома) и дегенеративные процессы в щитовидной железе (эндемический и спорадический зоб, кисты, кровоизлияния, фиброз), токсическое воздействие (тиреостатики и другие медикаменты,)

При гипотиреозе вырабатывается недостаточное количество тиреоидных гормонов Т3 и Т4. Гормоны щитовидной железы участвуют во всех обменных процессах, которые происходят практически в каждой клетке того или иного органа и систем организма. Поэтому дефицит Т3 и Т4 сопровождается нарушением процессов метаболизма с последующим развитием изменений разной степени выраженности во всех органах и системах и формированием разнообразных клинических симптомов.

Основной функцией тиреоидных гормонов является поддержание основного обмена, при их дефиците происходит снижение потребления кислорода тканями, а также снижение расходования энергии. Общее замедление уровня основного обмена приводит к снижению температуры тела, постоянной слабости, зябкости и чувству усталости, даже по утрам.

При гипотиреозе происходит отек подкожной клетчатки (микседема), который особенно выражен на лице, плечах и голени, и распространяется на слизистые оболочки языка, носа гортани, в связи с чем, нарушается артикуляция, голос становится низким; появляется храп во сне из-за отека языка и гортани. Развитие отека с избыточным накоплением в тканях гиалуроновой кислоты и других гликозоаминогликанов, которые задерживают внесосудистую жидкость и натрий.

При данном заболевании формируется характерный внешний вид: одутловатое лицо, появляется отечность, кожа становится сухой, бледной, с желтоватым оттенком, шелушащаяся, грубая, усиленное выпадение волос. Пациентов беспокоят постоянные головные боли, часто -боли в мышцах, суставах, снижение интеллекта и памяти, сонливость и депрессия.

Нарушение системы пищеварения при гипотиреозе часто сопровождается снижением аппетита, запорами, дискинезией желчных путей. При выраженном гипотиреозе может развиваться В12-дефицитной анемией. Другим проявлением заболевания является поражение сердечной мышцы (миокардиодистрофии), больные отмечают одышку, боль в области сердца и за грудиной.

При гипотиреозе у женщин происходит нарушения менструального цикла (отсутствие менструации или маточные кровотечения) с развитием бесплодия. Как у мужчин, так и у женщин происходит снижение либидо.

Основным методом лечения гипотиреоза является заместительная гормональная терапия. В связи с тем, что при гипотиреозе выработка гормонов щитовидной железой не восстанавливается, лекарственная терапия в основном является пожизненной. Также пациентам с таким заболеванием необходимо обучиться самоконтролю: следить за самочувствием, пульсом, артериальным давлением, массой тела, переносимостью лекарственных препаратов и вести дневник наблюдения. Это поможет избежать осложнений гипотиреоза и побочного действия применяемых гормонов.

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