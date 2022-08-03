Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Четыре человека скончались и еще один в тяжелом состоянии в результате столкновения ВАЗ-2114 и грузового автомобиля в Курганинском районе на Кубани в ночь на 2 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.

«Второго августа в 00.10 на автодороге Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная на участке от Курганинска до станицы Михайловской столкнулись ВАЗ-2114 и грузовой автомобиль «Скания», — отметили в пресс-службе МВД.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и три пассажира, находившееся в салоне, погибли на месте ДТП. Еще один пассажир в тяжелом состоянии был направлен в Лабинскую ЦРБ. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Краснодарском крае легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли пять человек, трое из которых дети.