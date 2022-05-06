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Пятница, 6 мая, 2022

Брянцев шокировала стройка над обрывом возле Свенского монастыря

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Брянцев шокировала стройка над обрывом возле Свенского монастыря

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Активисты раскритиковали начавшуюся стройку у смотровой площадки возле Свенского монастыря в Брянске, пишут Брянские новости.

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На забитые сваи обратила внимание журналист Ирина Азарова, которая поделилась фотографиями с места событий.

«Просто вбивают кол в сердце Брянска, в сердце каждого из нас! Надеюсь, что это можно ещё остановить!» – заявила Азарова.

Женщина утверждает, что неизвестный предприниматель взял в аренду земельный участок и сейчас занимается капитальным строительством сооружений для дальнейшего ведения бизнеса. Под угрозой спиливания 17 старых лип. Возмущенные местные жители обратились в администрацию района.

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