Четверг, 29 июня, 2023
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Бешеный волк разодрал лицо и руки мужчине в Челябинской области

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В деревне под Кыштымом в Челябинской области на 62-летнего мужчину напал бешеный волк, рассказала 74.RU дочь пострадавшего.

Инцидент произошел 24 июня. Сначала мужчина подумал, что это собака знакомого. Животное сначала отошло, а потом развернулось и набросилось на него.

«Волк вцепился в лицо и покусал левую руку, правой руке тоже досталось», – пояснила собеседница издания.

Ее 11-летний сын увидел эту картину и разбудил дядю, который прибежал на помощь и убил волка железной трубой.

В кыштымской городской больнице сообщили, пациенту уже лучше. Мужчина не заражен бешенством. В региональном Минздраве отметили, что на Южном Урале участились случаи нападения больных животных на людей.

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