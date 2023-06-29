Бешеный волк разодрал лицо и руки мужчине в Челябинской области

В деревне под Кыштымом в Челябинской области на 62-летнего мужчину напал бешеный волк, рассказала 74.RU дочь пострадавшего.

Инцидент произошел 24 июня. Сначала мужчина подумал, что это собака знакомого. Животное сначала отошло, а потом развернулось и набросилось на него.

«Волк вцепился в лицо и покусал левую руку, правой руке тоже досталось», – пояснила собеседница издания.

Ее 11-летний сын увидел эту картину и разбудил дядю, который прибежал на помощь и убил волка железной трубой.

В кыштымской городской больнице сообщили, пациенту уже лучше. Мужчина не заражен бешенством. В региональном Минздраве отметили, что на Южном Урале участились случаи нападения больных животных на людей.