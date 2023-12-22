Пятница, 22 декабря, 2023
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Белгородцев пугают блокпостами на дорогах и раздачей повесток

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В Сети распространяется информация об установке в Белгородской области блокпостов на дорогах и раздаче повесток, пишет «Фонарь».

Злоумышленники ссылаются на «постановление» губернатора Вячеслава Гладкова. Утверждается, что он поручил установить контрольные пункты для пресечения проникновения диверсантов.

Эта информация не соответствует действительности и нацелена на то, чтобы посеять панику среди белгородцев.

Подчеркивается, что такой документ на сайте правительства региона отсутствует. Кроме того, в нем нашли несколько ошибок.

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