Белгородцев пугают блокпостами на дорогах и раздачей повесток

В Сети распространяется информация об установке в Белгородской области блокпостов на дорогах и раздаче повесток, пишет «Фонарь».

Злоумышленники ссылаются на «постановление» губернатора Вячеслава Гладкова. Утверждается, что он поручил установить контрольные пункты для пресечения проникновения диверсантов.

Эта информация не соответствует действительности и нацелена на то, чтобы посеять панику среди белгородцев.

Подчеркивается, что такой документ на сайте правительства региона отсутствует. Кроме того, в нем нашли несколько ошибок.