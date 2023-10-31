Украину ожидает серьёзная трансформация после завершения специальной военной операции. Свой прогноз о судьбе страны индийский астролог Шива Шри Гуруккал представил в студии «Прямого эфира» на канале Россия 1.

Шива предположил, что через пять лет СВО не будет продолжаться. При этом после её завершения карта мира будет скорректирована, и речь идёт о территории Украины:

— Она развалится на две разных страны. Одна половина может уйти в Россию, другая половина останется Украиной – той, которая была раньше. Будет несколько военных конфликтов, они будут продолжаться, военная операция будет продолжаться, но я уверен, в будущем Россию ждёт успех, — сказал астролог.

Ранее также индийский астролог Абигья Ананд увидел эпохальное событие. По его словам, Киев станет Россией. Геополитическое предсказание индуса звучит так:

— Полагаю, очень скоро Украина станет частью России, в ближайшие 20 лет Киев войдёт в состав России. Все потому, что политическая система Украины долго существовать не сможет, к концу 2023 года все, вероятно, пойдёт на спад, — сказал экстрасенс.

Также он отметил: спецоперация начнёт стихать в декабре 2023 года. Но военные действия, но словам провидца, не закончатся, пока Украина не распадётся на субъекты.

Также важно вспомнить ещё одно громкое предсказание: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться, и в этом убеждена астролог Татьяна Борщ.

Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет в ходе проведения специальной военной операции на Украине:

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.

Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.

Ранее прасковья Ялуплина, представительница общины старообрядцев-некрасовцев из Ставропольского края, в эфире передачи Андрея Малахова на канале Россия 1 оставила предсказание на завершение спецоперации на Украине. По словам ведуньи, высшие силы будут на стороне России и дадут ей победу.

Также кремлёвский экстрасенс назвал дату завершения спецоперации на Украине. Популярный провидец Валерий Кустов, к которому во времена СССР за советами и предсказаниями ходили многие политические деятели, обратился к россиянам. Согласно его прогнозам, приближается окончание спецоперации на Украине.

В разговоре с журналистом Андреем Малаховым в эфире канала Россия 1 он сначала уклонился от вопроса о дате завершения СВО. Однако предсказанием провидец всё-таки поделился. По словам Кустова, завершения противостояния можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Так, возникшие разногласия между странами будут урегулированы 24 марта 2024 года.

Напомним также, что астролог Василиса Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине.

По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года. Её прогноз во многом сходится со словами Валерия Кустова.