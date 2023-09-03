«Старообрядческая Ванга» дала свой прогноз на исход спецоперации

Прасковья Ялуплина, представительница общины старообрядцев-некрасовцев из Ставропольского края, в эфире передачи Андрея Малахова на канале Россия 1 оставила предсказание на завершение спецоперации на Украине. По словам ведуньи, высшие силы будут на стороне России и дадут ей победу.

— Всё добро, всё хорошо. На Господа надеемся, Господь всё нам даст, всё мы получим. И здоровье чтобы было у всех, — сказала она.

Также кремлёвский экстрасенс назвал дату завершения спецоперации на Украине.

Популярный провидец, «кремлёвский экстрасенс» Валерий Кустов, к которому во времена СССР за советами и предсказаниями ходили многие политические деятели, обратился к россиянам. Согласно его прогнозам, приближается окончание спецоперации на Украине.

В разговоре с журналистом Андреем Малаховым в эфире канала Россия 1 он сначала уклонился от вопроса о дате завершения СВО. Однако предсказанием провидец всё-таки поделился.

По словам Кустова, завершения противостояния можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Так, возникшие разногласия между странами будут урегулированы 24 марта 2024 года.

Напомним также, что астролог Василиса Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине.

По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года. Её прогноз во многом сходится со словами Валерия Кустова.

— Разные события могут быть (например, довольно острые в октябре-2023), но судьба военной операции будет решаться именно в это время — в феврале 2024 года, — пишет она.

Астролог обращает внимание: очень важно, чтобы принципиальные договорённости к этому моменту уже были готовы. Именно они станут новым этапом.