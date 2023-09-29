Губернатор Антон Алиханов отчитал чиновников и подрядчика за убитые деревья при ремонте улицы Красной в Калининграде, пишет «Калининград.RU».

В августе стало известно, что рабочие повредили 21 дерево. Подрядчика обязали заменить погибшие растения. Глава региона подчеркнул, что так делать нельзя, говоря об уничтожении деревьев.

«Я вам сразу — желтая карточка и в бюджете на следующий год вы обязаны будете заложить не вот эти вот палочки-веточки, которые ставите, а потом не поливаете и ни черта с этим не делаете, а сразу взрослые деревья от 12 лет и старше вместо тех, которые убили», — отметил Алиханов.

По его словам, рабочие продолжают задевать ковшами и другой техников стволы и ездить катками по корням.

Алиханов призвал помощников проконтролировать исполнение поручения, а министерство инфраструктуры — проверить организацию работ.