Пятница, 29 сентября, 2023
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Алиханов отчитал чиновников за убитые деревья при ремонте улицы Красной

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Губернатор Антон Алиханов отчитал чиновников и подрядчика за убитые деревья при ремонте улицы Красной в Калининграде, пишет «Калининград.RU».

В августе стало известно, что рабочие повредили 21 дерево. Подрядчика обязали заменить погибшие растения. Глава региона подчеркнул, что так делать нельзя, говоря об уничтожении деревьев.

«Я вам сразу — желтая карточка и в бюджете на следующий год вы обязаны будете заложить не вот эти вот палочки-веточки, которые ставите, а потом не поливаете и ни черта с этим не делаете, а сразу взрослые деревья от 12 лет и старше вместо тех, которые убили», — отметил Алиханов.

По его словам, рабочие продолжают задевать ковшами и другой техников стволы и ездить катками по корням.

Алиханов призвал помощников проконтролировать исполнение поручения, а министерство инфраструктуры — проверить организацию работ.

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