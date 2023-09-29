Губернатор Антон Алиханов отчитал чиновников и подрядчика за убитые деревья при ремонте улицы Красной в Калининграде, пишет «Калининград.RU».
В августе стало известно, что рабочие повредили 21 дерево. Подрядчика обязали заменить погибшие растения. Глава региона подчеркнул, что так делать нельзя, говоря об уничтожении деревьев.
По его словам, рабочие продолжают задевать ковшами и другой техников стволы и ездить катками по корням.
Алиханов призвал помощников проконтролировать исполнение поручения, а министерство инфраструктуры — проверить организацию работ.