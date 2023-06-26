64-летний мужчина ушёл из рязанской ОКБ и пропал

В Рязани ищут пропавшего мужчину. Информация появилась в группе Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте.

Вячеслав Александрович Золотушкин ушёл в 4 часа утра 25 июня из Областной клинической больницы, до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы короткие с проседью.

Был одет: чёрная футболка с медведем и надписью «самый весёлый дед», чёрные шорты до колена, носки, без обуви.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщать по телефонам +7 (920) 980-21-71, 51-21-71 или 112.