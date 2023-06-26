Понедельник, 26 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

64-летний мужчина ушёл из рязанской ОКБ и пропал

Татьяна Проводина
Источник: группа Поисково-спасательный отряд "Мещера" г. Рязань ВКонтакте

В Рязани ищут пропавшего мужчину. Информация появилась в группе Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте.

Вячеслав Александрович Золотушкин ушёл в 4 часа утра 25 июня из Областной клинической больницы, до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы короткие с проседью.

Был одет: чёрная футболка с медведем и надписью «самый весёлый дед», чёрные шорты до колена, носки, без обуви.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщать по телефонам +7 (920) 980-21-71, 51-21-71 или 112.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Депутаты просят проверить общепит по всей России

Летом случаи отравлений в общепите учащаются. Но до конца текущего года действует мораторий на проверки предприятий торговли, из-за чего снижается качество услуг.

Под Волгоградом жена зверски убила бойца ЧВК «Вагнер»

В Светлоярском районе Волгоградской области жена убила бойца ЧВК «Вагнер», пишет V1.RU со ссылкой на источник. По предварительной версии, причиной трагедии стала излишняя, по мнению супруги, эмоциональность мужчины. «Мужчина в свете вчерашних событий сильно боялся, что за ним тоже придут», – отметил собеседник издания. На этом фоне они решили устроить...

Стала известна причина смертельного пожара в Королеве

Причиной пожара в многоэтажном доме в подмосковном Королеве стала семейная ссоры, пишет телеграм-канал Baza. По предварительным данным, супруги поссорились в квартире на Пионерской. Во время конфликта муж решил поджечь жилище. В итоге пламя охватило и квартиру сверху. На место случившегося прибыли спасатели. Пожарный Рустам Набитов забежал в горящее жилище...

Екатеринбуржцев напугал вертолет, сделавший несколько кругов над городом

Жители Екатеринбурга обратили внимание на вертолет, который долго летал над городом, пишет E1.RU. По словам очевидцев, воздушное судно сделал несколько кругов. «Странный какой-то. Кружит и кружит», – отметил из горожан. По данным издания, это был частный вертолет Airbus H135. Кроме того, этот борт был в Нижнем Тагиле и почти залетел...

Два человека погибли в результате пожара в подмосковном Королеве

При пожаре в многоэтажном доме в подмосковном Королеве погибли два человека, сообщил телеграм-канал SHOT. Инцидент произошел в воскресенье на Пионерской улице. Возгорание началось на 14-м этаже здания. «Спасаясь от огня, люди прыгали из окон», – говорится в публикации. Издание опубликовало кадры с места случившегося. Точные причины пожара устанавливаются

Появились подробности смерти девочки в Вологодской области

Следователи рассказали подробности смерти 9-летней девочки, утонувшей в реке Андома в Вологодской области, пишет «Вологда-поиск». Инцидент произошел днем в воскресенье. Тело ребенка извлекли с семиметровой глубины спасатели АСУНЦ «Вытегра». «Ребенок погиб при купании во время отдыха с матерью и двумя другими детьми», – уточнили следователи. По предварительной версии, они отдыхали...

Иосиф Пригожин захотел сменить фамилию после мятежа «Вагнера»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью КП, что задумался о смене фамилии после мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, он может взять фамилию жены – певицы Валерии. «Мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин», —...

Жители Кирицкого сельского поселения просят губернатора Рязанской области о новой пожарной технике

Павла Малкова и Игоря Тишина просят закупить специальную технику отечественного производства для пожарной части в селе Кирицы.

В Новосибирске состоялся крупнейший матрасопад

Необычную акцию приурочили ко дню города.

Технический запуск фонтана состоялся в Торговом городке Рязани

Фонтан был центральным объектом с самого открытия выставочной территории в 1955 году.

В Скопинском районе прошли соревнования эндуро-кросс — репортаж и результаты

Масштабное событие собрало более 150 участников из Московской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской областей, Ярославля, Самары, Архангельска.

Рязанская область получит больше 100 млн рублей на создание Дома молодёжи

Наш регион выиграл грант от "Росмолодёжи" на сумму 107 381 300 рублей.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации