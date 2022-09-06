5 сентября Роспотребнадзор выявил превышение ПДК в воздухе в двух районах Рязанской области

5 сентября областное управление Роспотребнадзора информировало о несоответствии проб воздуха нормативам по содержанию ПДК вредных веществ.

Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области представил результаты лабораторных исследований проб воздуха в Шиловском и Спасском районах региона.

На границе села Ерахтур Шиловского района зафиксировано превышение азота диоксида — 1,15 ПДК, сернистого ангидрида – 1,02 ПДК.

На границе села Инякино Шиловского района отметили превышение азота диоксида – 1,175 ПДК; сернистого ангидрида – 1,1 ПДК; мелкодисперсных взвешенных веществ РМ2,5 – 6,625 ПДК; РМ10 – 1,2ПДК.

В селе Ижевское Спасского района обнаружено превышение сернистого ангидрида – 1,04 ПДК.

В селе Лакаш Спасского района нашли превышение сернистого ангидрида – 1,06 ПДК.

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает ежедневный усиленный контроль за состоянием атмосферного воздуха в связи с лесными пожарами.