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Пятница, 25 февраля, 2022

27-летний рязанец обвиняется в 7 кражах из супермаркетов

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27-летний рязанец обвиняется в 7 кражах из супермаркетов

Александр Ильин

В Рязани завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего местного жителя в серии хищений из супермаркетов, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Информация о кражах в торговых залах поступала в полицию с лета 2021 года. Подозреваемый действовал по одной и той же схеме: набирал в пакет продукты и выходил на улицу, минуя кассы.

Однажды продавцы заметили хищение, но злоумышленник пригрозил им расправой и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Он обвиняется в 7 кражам и одном грабеже.

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