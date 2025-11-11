Вторник, 11 ноября, 2025
Военный эксперт Кнутов: Украина осталась без ключевых ракет из-за шатдауна

Никита Рязанцев
ВСУ остались без поставок нескольких типов ракет из-за шатдауна в США, заявил «МК» военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, приостановка работы американского правительства негативно повлияла на Украину.

«Нет поставок ракет HIMARS, а их очень ждут. Нет поставок ракет «воздух-воздух» AIM-120. Нет поставок зенитных ракет к комплексам Patriot», — сказал Кнутов.

Собеседник издания подчеркнул, что Киев также рассчитывал получить хотя бы пару ЗРК, которые могли бы прикрыть столицу, Одессу, Ильичевск, но этого не произошло.

Кнутов добавил, что на этом фоне у российской армии появилась возможность вывести из строя систему ПВО Украины. Это, в свою очередь, сделает полет беспилотников и крылатых ракет над ее территорией почти свободным.

Шатдаун начался в США в начале октября и длится уже больше месяца, он стал одним из самых длительных в истории.

