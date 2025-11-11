Вторник, 11 ноября, 2025
2.5 C
Рязань
Новости мира

На Украине забили тревогу из-за города, где не осталось мужчин

Никита Рязанцев
Изображение от wirestock на Freepik

В Вилково Одесской области исчезли почти все мужчины призывного возраста, рассказал New York Times мэр города Матвей Иванов.

Чиновник назвал себя единственным оставшимся мужчиной или единственным, кого видно, поскольку многие убежали или прячутся от мобилизации.

«Женщины теперь повсюду, им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь здесь главные», — отметил Иванов.

Вилково расположено рядом с границей с Молдавией и Румынией. Раньше в городе проживали около восьми тысяч человек, сейчас — примерно пять тысяч.

Американская газета уточнила, что населенный пункт окружен водоемами, болотами и заграждениями, что делает бегство опасным. Так, некоторые уклонисты погибли или были пойманы.

Также часть жителей Вилково попала на фронт, остальные скрываются от призыва.

Читайте также  Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Самые читаемые материалы

Новости мира

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах
Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Религия

Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения.
Интересное

Идёт «последний правитель»: сербский старец рассказывал, как Россия спасёт весь мир

Грядут тяжёлые времена, но выведет мир из тьмы именно Россия.
Общество

Неизвестные сломали скульптуру «Кота учёного» на территории РГУ

Бронзовая скульптура «Кот учёный» была установлена в честь одноимённого литературного персонажа поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина.

Последние новости

Хирурги оставили в теле свердловского «терминатора» семь осколков после СВО

Свердловчанин Олег Полежаев получил тяжелые ранения на СВО и...

Рязанские спасатели показали видео поиска утонувших

Водолазы привлекаются к поискам пропавших и выполняют сложную и опасную работу. 

Раскрыт парадокс в действиях пенсионерки, столкнувшей ребенка под поезд метро

Пенсионерка Галина Малухина незадолго до нападения на 13-летнюю девочку...

Военный эксперт Кнутов: Украина осталась без ключевых ракет из-за шатдауна

ВСУ остались без поставок нескольких типов ракет из-за шатдауна...

В Рязанской области не могут привить детей от ротавирусной инфекции из-за отсутствия препарата

В поликлиниках Рязанской области сообщили, что не закупают вакцину от ротавирусной инфекции, но она может быть доступна в частных медицинских учреждениях.

Администрация Рязани сообщила, когда появится освещение на проезде Яблочкова

С жалобой на отсутствие света на данном участке обратились местные жители.

Электромонтажник получил условный срок за кражу 1,8 млн рублей у работодателя

Чтобы скрыть следы преступления, он также украл проектор стоимостью более 50 тысяч рублей, инсценировав кражу другим лицом.

Скульптуры котов появляются на фасадах домов в Рязани

Автор этих необычных работ предпочитает оставаться анонимным, используя различные творческие псевдонимы.

Дмитрий Боков рассказал о возвращении уволенных сотрудников и 110-летии РГУ

В 2025 году РГУ будет праздновать своё 110-летие. Торжественное мероприятие запланировано на 17 декабря.

Русские города превращаются в мигрантские гетто: тревожный прогноз урбаниста

По мнению эксперта, Россия идёт по «худшему сценарию» градостроительного развития — по пути мировых мегаполисов вроде Мехико, Шанхая и Гонконга.

Минцифры рассказало, как вернуть мобильный интернет после «периода охлаждения»

Для владельцев российских сим-карт введён «период охлаждения» продолжительностью 24 часа. Он срабатывает в двух случаях

Щуку весом пять с половиной килограммов поймал рыбак из Путятинского округа

Голову щуки Сергей решил засолить и сделать из нее чучело в память о своем трофее.

В Перинатальном центре 6% детей родились раньше срока с начала 2025 года

Ежегодно 17 ноября в России отмечается День недоношенных детей, и в Перинатальном центре это событие стало доброй традицией.

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Спасском районе

20-летний водитель мотоцикла «Урал» потерял управление, и транспортное средство опрокинулось в кювет.

Касимовские сувениры вышли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2025»

В общенациональный финал, который пройдёт 11–13 декабря в Санкт-Петербурге, попали касимовские сувениры.