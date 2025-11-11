На Украине забили тревогу из-за города, где не осталось мужчин

В Вилково Одесской области исчезли почти все мужчины призывного возраста, рассказал New York Times мэр города Матвей Иванов.

Чиновник назвал себя единственным оставшимся мужчиной или единственным, кого видно, поскольку многие убежали или прячутся от мобилизации.

«Женщины теперь повсюду, им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь здесь главные», — отметил Иванов.

Вилково расположено рядом с границей с Молдавией и Румынией. Раньше в городе проживали около восьми тысяч человек, сейчас — примерно пять тысяч.

Американская газета уточнила, что населенный пункт окружен водоемами, болотами и заграждениями, что делает бегство опасным. Так, некоторые уклонисты погибли или были пойманы.

Также часть жителей Вилково попала на фронт, остальные скрываются от призыва.