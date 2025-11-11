Хирурги оставили в теле свердловского «терминатора» семь осколков после СВО

Свердловчанин Олег Полежаев получил тяжелые ранения на СВО и продолжает жить с семью осколками в теле, пишет URA.RU.

Сам боец называет себя из-за этого «терминатором». У него было три судимости, последняя — в 2018 году.

«Когда началась специальная военная операция, я тогда понял — вот он, мой шанс. Теперь у меня есть возможность сделать что-то по-настоящему полезное, важное. Не для себя, а для страны», — сказал Полежаев.

В ноябре 2022 года он вступил в ЧВК «Вагнер» и сражался в ее рядах на протяжении нескольких месяцев в Попасной, Соледаре и Артемовске. За это время боец получил множество осколочных ранений.

Врачи провели несколько операций, чтобы извлечь из его тела куски металла, но семь осколков остались там навсегда: три в руках, четыре — в ногах.

«Хирурги приняли решение не извлекать их, так как они не несут прямой угрозы жизни. Риск от операции был выше», — пояснил ветеран.

За отличия в зоне СВО Полежаева дважды наградили медалью «За отвагу».