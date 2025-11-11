Хирурги оставили в теле свердловского «терминатора» семь осколков после СВО

Свердловчанин Олег Полежаев получил тяжелые ранения на СВО и продолжает жить с семью осколками в теле, пишет URA.RU.
Сам боец называет себя из-за этого «терминатором». У него было три судимости, последняя — в 2018 году.
В ноябре 2022 года он вступил в ЧВК «Вагнер» и сражался в ее рядах на протяжении нескольких месяцев в Попасной, Соледаре и Артемовске. За это время боец получил множество осколочных ранений.
Врачи провели несколько операций, чтобы извлечь из его тела куски металла, но семь осколков остались там навсегда: три в руках, четыре — в ногах.
За отличия в зоне СВО Полежаева дважды наградили медалью «За отвагу».