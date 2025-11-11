Раскрыт парадокс в действиях пенсионерки, столкнувшей ребенка под поезд метро

Пенсионерка Галина Малухина незадолго до нападения на 13-летнюю девочку на станции метро «Таганская» в Москве делилась в социальных сетях снимками с детьми, пишет MSK1.RU.

Резонансный инцидент произошел в понедельник. По предварительной версии, 64-летняя женщина столкнула подростка на рельсы. На помощь девочке пришли очевидцы. Пенсионерка объяснила поступок тем, что ребенок «громко смеялся» и смотрел на нее.

«Примечательно, что в соцсетях она публиковала фотографии в том числе с детьми (с дочерью или внучкой — пока непонятно)», — говорится в публикации.

Малухину арестовали на два месяца и обвинили в покушении на убийство. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Сама женщина утверждает, что не хотела причинить девочке телесных повреждений или смерти.