1 октября рязанцам предлагают почтить память Пригожина и Уткина

В нескольких городах России, в том числе Рязани, 1 октября почтят память погибших в авиакатастрофе в Тверской области руководителей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. О мероприятии сообщает телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».

Репост сообщения сделал писатель, общественный деятель, уроженец Рязанской области Захар Прилепин.

Авторы сообщения приглашают желающих 1 октября возложить цветы к мемориалам ЧВК «Вагнер». В Рязани неофициальный мемориал находится на танке в парке Советско-Польскому братству по оружию в Московском районе.

Каких-либо официальных мероприятий не планируется.