Воскресенье, 1 октября, 2023
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1 октября рязанцам предлагают почтить память Пригожина и Уткина

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Евгений Пригожин, скриншот видео

В нескольких городах России, в том числе Рязани, 1 октября почтят память погибших в авиакатастрофе в Тверской области руководителей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. О мероприятии сообщает телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».

Репост сообщения сделал писатель, общественный деятель, уроженец Рязанской области Захар Прилепин.

Авторы сообщения приглашают желающих 1 октября возложить цветы к мемориалам ЧВК «Вагнер». В Рязани неофициальный мемориал находится на танке в парке Советско-Польскому братству по оружию в Московском районе.

Каких-либо официальных мероприятий не планируется.

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