Зверски избитая вахтовиком женщина четыре месяца добивалась возбуждения дела

Жительнице Нижнего Новгорода четыре месяца не удавалось добиться возбуждения дела против вахтовика из Тывы после жестокого избиение, сообщает РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина догнал в коридоре свою жертву и безжалостно избил ее. Избиение прекратили лишь выбежавшие на крик мужчины.

Инцидент произошел в общежитии одного из предприятий, где женщина работает контролером охраны. Она совершала обход и сделала замечание одному из постояльцев, который весь день пьянствовал, хотя это категорически запрещено.

«Он меня, когда сшиб, голова, знаете, щелкнула, как орех. И он продолжал меня избивать, сверху стоял надо мной и избивал», – рассказала женщина.

По словам потерпевшей, на избиение вообще никак не отреагировала, поскольку не увидела в произошедшем состава преступления. При этом врачи подтвердили побои. По их мнению, травмы, которые получила женщина, здоровью не угрожают.

Лишь после прокурорской проверки был выявлен факт необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела. В итоге его завели по статье «Побои».

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