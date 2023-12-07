Жителя Михайлова обвиняют в мошенничестве на сумму 750 тысяч рублей

Житель Михайлова 1994 года рождения обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного и крупного ущерба гражданам (ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В феврале 2023 года мужчина и неустановленный пособник сообщали жителям Рязани, что их родственники якобы попали в ДТП, и требовали деньги для избежания уголовной ответственности за совершенное преступление.

Так злоумышленники украли у горожан более 750 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

В отношении пособника материалы выделены в отдельное производство.