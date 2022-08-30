Жители села Вослебово оставили послание потомкам

К 500-летию села Вослебово 21 сентября в престольный праздник Рождества Пресвятой Богородицысостоится открытие памятника былинным героям — Андрею Ослябе и Александру Пересвету.

Но пока строительные работы продолжаются, инициативными жителями было принято решение оставить послание будущим потомкам. Благое дело получило благословление со стороны епархии. В эти выходные капсула времени была помещена в основание памятника. Настоятель местного храма архимандрит Пимен провел чин освящения места.

— На токарном станке сделали металлическую капсулу и поместили в нее на непромокаемой бумаге послание — «От ныне живущих на земле — будущим поколениям на память, — поясняет глава Вослебовского сельского поселения Александр Чевагин.

Такого рода обращение к потомкам призвано не утратить нить памяти, в которой заложен глубокий смысл создания и реализации столь значимого исторического проекта.