Вторник, 30 августа, 2022
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Жители села Вослебово оставили послание потомкам

К 500-летию села Вослебово 21 сентября в  престольный праздник Рождества Пресвятой Богородицысостоится открытие памятника былинным героям — Андрею Ослябе и Александру Пересвету.  

Но пока строительные работы продолжаются,  инициативными жителями было принято решение оставить послание будущим потомкам. Благое дело получило благословление со стороны епархии. В эти выходные капсула времени была помещена в основание памятника.  Настоятель местного храма архимандрит Пимен провел чин освящения места.

— На токарном станке сделали металлическую капсулу и поместили в нее на непромокаемой бумаге послание — «От ныне живущих на земле — будущим поколениям на память, — поясняет глава Вослебовского сельского поселения Александр Чевагин.

Такого рода обращение к потомкам призвано не утратить нить памяти, в которой заложен глубокий смысл создания и реализации столь значимого исторического проекта.  

Жители села Вослебово оставили послание потомкам
Жители села Вослебово оставили послание потомкам
Жители села Вослебово оставили послание потомкам
Жители села Вослебово оставили послание потомкам
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