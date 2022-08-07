Женщина заморила голодом 12-летнего сына в Иркутской области

Эхирит-Булагатским МСО СУ СК России по Иркутской области возбуждено два уголовных дела в отношении 34-летней местной жительницы. Женщину подозревают в убийстве ребёнка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в неисполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ). Дела объединены следователями в одно производство, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи установили: мать долгое время не кормила ребёнка 2011 года рождения, не оказывала ему медицинскую помощь. Когда состояние мальчика ухудшилось, пациента доставили в Областную больницу № 2, в реанимации которой юный пациент скончался через непродолжительное время.

— Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — говорится в сообщении ведомства. — Эхирит-Булагатским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ещё одно уголовное дело возбуждено из-за халатности должностных лиц органов системы профилактики Эхирит-Булагатского района. По версии следователей, чиновники не принимали мер спасения находившегося в социально-опасном положении ребёнка с апреля 2022 года. Из-за бездействия стала возможной сложившаяся ситуация.