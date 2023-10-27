Застрявшая головой в лифте молодая мама рассказала о пережитом кошмаре

Жительница Нижнего Тагила, которую «зажевало» в лифте, рассказала телеканалу РЕН ТВ о пережитом кошмаре.
Инцидент произошел 21 октября в доме на Удовенко, 10. Молодая мама заходила в кабину с 4-месячным сыном, но успела лишь закатить коляску, когда подъемник неожиданно тронулся вверх. В итоге ее ноги затянуло вместе с лифтом на второй этаж, а сама она повисла вниз головой. Она провисела так примерно полчаса.
Девушка призналась, что ее ребенок чудом не улетел в шахту лифта.
При этом у молодой мамы была раздроблена коленка и порваны связки. Из лифта ее вызволяли спасатели. Пострадавшей диагностировали переломом обеих ног. Ей сделали операцию.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.