Застрявшая головой в лифте молодая мама рассказала о пережитом кошмаре

Жительница Нижнего Тагила, которую «зажевало» в лифте, рассказала телеканалу РЕН ТВ о пережитом кошмаре.

Инцидент произошел 21 октября в доме на Удовенко, 10. Молодая мама заходила в кабину с 4-месячным сыном, но успела лишь закатить коляску, когда подъемник неожиданно тронулся вверх. В итоге ее ноги затянуло вместе с лифтом на второй этаж, а сама она повисла вниз головой. Она провисела так примерно полчаса.

Девушка призналась, что ее ребенок чудом не улетел в шахту лифта.

«Ребенок с коляской перевернулся, и он прямо на ноге у меня лежал. Ладно, хоть он в люльке у меня был, (хорошо. – Прим. Ред.), что ребенок был пристегнут», – призналась она.

При этом у молодой мамы была раздроблена коленка и порваны связки. Из лифта ее вызволяли спасатели. Пострадавшей диагностировали переломом обеих ног. Ей сделали операцию.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.