За сутки после закрытия Турции спрос на черноморские курорты вырос на 30%

- Advertisement -

За сутки после решения Оперштаба РФ ограничить перелеты в Турцию авиабилеты на черноморские курорты — Краснодар, Симферополь, Анапу — стали искать на 30% чаще. Об этом «Известиям» заявили в Aviasales.

Там также отметили рост запросов на альтернативные Турции направления. Так, за сутки на 129% чаще стали искать авиабилеты в Иорданию, на 100% — в Тунис, на 98% — в Египет и на 90% — на Кипр.

С Амманом и Тунисом у РФ нет прямого авиасообщения, средний чек на полеты туда-обратно с пересадкой в Дохе и Дубае составляет 26 тыс. и 40 тыс. рублей, соответственно. В Турцию, для сравнения, в марте-апреле можно было улететь за 15-17 тыс. рублей. Тунис откроется для россиян уже с 19 апреля, но туристам придется провести двухдневный карантин в отеле, предупредили в Aviasales.

После ограничения полетов в Турцию россияне на 44% чаще стали искать билеты в столицу Карелии Петрозаводск, заявила «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Она также отметила рост интереса к Симферополю — на 40%, Сочи — на 39%, Геленджику — на 36% и Горно-Алтайску — на 26%.

С середины марта в Турции зафиксирован быстрый подъем заболеваемости COVID-19. Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией до 1 июня из-за ухудшения в республике ситуации с коронавирусной инфекцией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Удачные каникулы: большинство россиян проведут майские за городом