За один звонок мошенники похитили у рязанки 138 000 рублей

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Рязанка перевела мошенникам 138 000 рублей. Крупную сумму злоумышленники похитили за один звонок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что мошенники пытаются завладеть ее сбережениями. Напугав женщину, звонивший предложил обезопасить денежные средства. Для этого нужно было сообщить данные банковской карты и следовать дальнейшим указаниям мужчины.

Так рязанка обналичила свои сбережения и через банкоматы перевела деньги на «резервные счета», которые уже были под контролем злоумышленников. Таким образом у 45-летней рабочей школы пропали свыше 138 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.