5.7 C
Рязань
Понедельник, 31 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

За один звонок мошенники похитили у рязанки 138 000 рублей

Елена Лобанова
- Advertisement -

Рязанка перевела мошенникам 138 000 рублей. Крупную сумму злоумышленники похитили за один звонок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Пострадавшей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что мошенники пытаются завладеть ее сбережениями. Напугав женщину, звонивший предложил обезопасить денежные средства. Для этого нужно было сообщить данные банковской карты и следовать дальнейшим указаниям мужчины. 

Так рязанка обналичила свои сбережения и через банкоматы перевела деньги на «резервные счета», которые уже были под контролем злоумышленников. Таким образом у 45-летней рабочей школы пропали свыше 138 000 рублей. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]