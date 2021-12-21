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Вторник, 21 декабря, 2021
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За два года Рязанская область получит более 1,6 млрд рублей на капремонт школ

7info7

Рязанской области из федерального бюджета направят более 1,6 млрд рублей за два года. Принято решение использовать эти средства на капитальный ремонт школ, сообщил депутат Госдумы от региона, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Деньги поступят в текущем финансовом году и в плановом периоде. Средства в виде межбюджетных трансфертов в размере более 1,6 млрд рублей направят на ремонт 37 школ. Речь идёт об образовательных учреждений Рязани, Ряжска, Скопина, Сасова, Шилова, Ухолова, а также Захаровского, Рязанского, Милославского, Клепиковского, Спасского, Сасовского, Сараевского, Шацкого и Шиловского районов.

В общей сложности будет модернизировано 617279 учебных мест. Решение о выделении дополнительных федеральных средств Рязанской области прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов:

— Дети должны получать образование в современных комфортных условиях независимо от места жительства: будь то областной, районный центр или небольшой населенный пункт. Это требование сегодняшнего дня. Такую задачу общество обозначило в Народной программе, такую задачу ставит наш президент Владимир Путин. По поручению главы государства разработана программа капитального ремонта школ с акцентом на сельские. Федеральные средства, которые получит регион, позволят нам эффективно реализовать эту важнейшую инициативу, — сказал глава государства.  

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