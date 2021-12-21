За два года Рязанская область получит более 1,6 млрд рублей на капремонт школ

Рязанской области из федерального бюджета направят более 1,6 млрд рублей за два года. Принято решение использовать эти средства на капитальный ремонт школ, сообщил депутат Госдумы от региона, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Деньги поступят в текущем финансовом году и в плановом периоде. Средства в виде межбюджетных трансфертов в размере более 1,6 млрд рублей направят на ремонт 37 школ. Речь идёт об образовательных учреждений Рязани, Ряжска, Скопина, Сасова, Шилова, Ухолова, а также Захаровского, Рязанского, Милославского, Клепиковского, Спасского, Сасовского, Сараевского, Шацкого и Шиловского районов.

В общей сложности будет модернизировано 617279 учебных мест. Решение о выделении дополнительных федеральных средств Рязанской области прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов: