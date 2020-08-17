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Новости мираПроисшествия

Жонглировавшего дочерью отца могут лишить родительских прав

Иван Федоров

Органы опеки могут забрать двухмесячную девочку у отца, который ей жонглировал на камеру. Ранее в Сети опубликовали видео, на котором видно, что мужчина держит младенца вверх ногами и размахивает им из стороны в сторону.

Нестандартное отношение к ребенку вызвало шквал возмущения и критики в Сети. Разозленные люди считают отца малышки неадекватным и призывают оставить его без ребенка.

Сам мужчина ничего плохого в методике воспитания не замечает, утверждая, что «упражнения», приготовленные им для дочери, лишь способствуют «правильному формированию костного аппарата и связок». Именно такую фразу гражданин выдал на допросе и сравнил детей с «обезьянками».

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Странную семью нашли на территории Краснодарского края. По предварительной информации, мужчина и женщина путешествуют с палаткой. Там же и родилась девочка, которую назвали Шуткой.

Теперь из-за всех этих странных обстоятельств будет проводиться расследование. Родителям грозят серьезные последствия. У них найдены наркотические вещества, сообщает РЕН ТВ.

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