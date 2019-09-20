Житель Владикавказа изрезал экс-супругу из-за обиды

31-летний житель Владикавказа (Северная Осетия – Алания) едва не зарезал свою бывшую супругу. Мужчина осуществил жестокое нападение на 22-летнюю девушку на ее рабочем месте. Причиной преступления стали обида и ревность, сообщает РЕН ТВ.

Разозленный мужчина пришел на работу экс-жены вооруженным: при себе у него имелся нож. Незваный гость выхватил у жертвы сотовый телефон, затем начал скандал, и в пылу конфликта стал наносить девушке удары ножом. Момент нападения был заснят на камеру видеонаблюдения. Потерпевшая сопротивлялась и старалась обороняться, но все равно получила серьезные ранения: они пришлись в область шеи и руки. После того, как мужчина выместил гнев, он скрылся. Пострадавшей срочно вызвали скорую помощь ее коллеги. Девушку доставили в медучреждение.

Сообщается, что преступник сам сдался правоохранителям. Известно, что мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь его ждет уголовное дело по факту покушения на убийство человека.

Фото и видео: РЕН ТВ