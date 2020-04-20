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Житель РФ устроил спецоперацию по покупке спиртного на самоизоляции

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Проживающий в Московской области мужчина придумал целый «блокбастер», чтобы купить спиртное. Он не желал нарушать режим самоизоляции. Хитрое изобретение мужчины засняли на видео. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

На кадрах видно, как «главный герой» спускает из окна своей квартиры связанные простыни до первого этажа. Тут к дому подходит сообщник мужчины и привязывает к ткани пакеты с алкоголем. «Автор» спецоперации поднимает свою «добычу» в квартиру.

Позднее установлено, что такое хитросплетение было выдумано не из-за самоизоляции. Дело в том, что супруга «главного героя» ушла из дома и закрыла дверь, не оставив ключей мужу. Но мужчина выбрался из трудной для себя ситуации очень ловко.

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