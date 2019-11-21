Житель Казани умер в очереди за медсправкой водителя

В главном городе Татарстана мужчина умер, пока стоял в очереди за медсправкой для получения водительских прав. ЧП случилось 21 ноября.

Мужчина 1946 года рождения, ожидая своей очереди в наркологическом центре на улице Тунакова в Казани, упал после того, как резко почувствовал себя неважно. Очевидцы, почуяв неладное, сразу же позвали местного доктора, который явился с глицином и манометром. Также были вызваны врачи скорой, которые прибыли не очень быстро. В итоге пожилой автолюбитель умер на месте. Данный факт подтвердили в МВД.

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Напомним, 22 ноября должен был вступить в силу новый приказ Минздрава о порядке медицинского осмотра для водителей. Действие закона пока что приостановили на неопределенный срок, сообщает Знак.