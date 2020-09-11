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Новости мираПроисшествия

Житель Калужской области пытался забить знакомого молотком

7info

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Козельского района. Мужчину обвиняют по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление мужчина совершил у себя дома 6 сентября. Он сначала мирно выпивал со своим 46-летним гостем, затем между собутыльниками произошёл конфликт. В итоге хозяин дома нанёс своему знакомому не менее 4 ударов молотком по голове.

От полученных травм пострадавший стал терять сознание. Его спасли соседи, вызвавшие скорую помощь. Врачи смогли спасти пациенту жизнь. 

Обвиняемый по решению суда помещён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 

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