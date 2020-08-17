Женщину подозревают в убийстве двух детей в Новгородской области

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщиной новорожденных детей (ст. 106 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление женщина совершила 31 июля 2020 года. Многодетная мать, у которой уже есть шестеро детей, родила в бане двойню. После этого она утопила младенцев в ведре, а трупы выкинула в выгребную яму.

Через несколько недель подозреваемая обратилась в сельский ФАП и сообщила, что у неё были преждевременные роды. Фельдшер сообщила об этом в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

– Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, – говорится в пресс-релизе следственного управления СК РФ по Новгородской области.