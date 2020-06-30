- Advertisement -

Женщина устроила погоню за медведем на Ямале. Судя по реакции главной героини инцидента, она сделала это ради получения адреналина.

Момент погони россиянка засняла на видео. Ролик был опубликован в паблике Сводка89 в соцсети Инстаграм. При просмотре контента можно заметить, что женщина сперва догоняет медведя на машине, а затем и вовсе выскакивает из салона и бежит вдогонку удирающему хищнику.

«Мишка! Адреналин! Это жесть!» – восклицает автомобилистка.

Через некоторое время медведь все же скрывается в лесу от своей преследовательницы. В свою очередь администраторы паблика в Инстаграме советуют не рисковать и не ловить адреналин в погонях за медведем.