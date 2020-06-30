Женщина устроила погоню за медведем на Ямале. Судя по реакции главной героини инцидента, она сделала это ради получения адреналина.
Момент погони россиянка засняла на видео. Ролик был опубликован в паблике Сводка89 в соцсети Инстаграм. При просмотре контента можно заметить, что женщина сперва догоняет медведя на машине, а затем и вовсе выскакивает из салона и бежит вдогонку удирающему хищнику.
«Мишка! Адреналин! Это жесть!» – восклицает автомобилистка.
Через некоторое время медведь все же скрывается в лесу от своей преследовательницы. В свою очередь администраторы паблика в Инстаграме советуют не рисковать и не ловить адреналин в погонях за медведем.
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