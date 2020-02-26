Женщина родила после изнасилования таксистом

В Москве стало известно о случае изнасилования 22-летней женщины в такси. Об этом пишет «МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел чуть менее года назад. Местная жительница вызвала такси от работы в районе Курского вокзала. Прибывший водитель увез девушку в поселок Вешки, там изнасиловал и выкинул на обочине. Сообщается, что после этого она забеременела. При этом женщина не пошла в полицию и не стала делать аборт.

«Отсутствие радости на лице молодой матери заметили врачи», – говорится в сообщении Mash.

По имеющимся данным, только сейчас девушка рассказала о случившемся. После этого врачи вызвали полицию. Детали уточняются.