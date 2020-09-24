Женщина при детях заколола и расчленила мужа под Волгоградом

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Волгоградской области, которая обвиняется в убийстве с особой жестокостью, пишет «Пятый канал», публикуя кадры с участием задержанной.

Инцидент произошел 24 августа в городе Волжский. По версии следствия, между супругами возникла крупная ссора. Не сдержав эмоций, 33-летняя женщина зарезала мужа ножом, затем расчленила его и закопала останки в нескольких местах близлежащей лесополосы. После этого она, как ни в чем не бывало, вернулась к обычной жизни.

«Ее беспокоило единственное — что останки потерпевшего могут растащить животные, поскольку женщине не удалось закопать их достаточно глубоко», — подчеркнула представитель СК.

Отмечается, что вину в содеянном она признала сразу и даже начала сотрудничать со следствием. В частности, подозреваемая показала места захоронения останков супруга. По ее словам, в момент убийства оба находились дома, однако как мать расправлялась с отцом, они якобы не видели.