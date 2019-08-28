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Ямальский школьник получил травмы, исполняя лезгинку

10-летний мальчик пострадал во время исполнения лезгинки в Темрюке на территории Краснодарского края. Инцидент случился 23 августа.

Ребенок находился на отдыхе на базе отдыха «Искра». Там он решил показать, как надо исполнять кавказский танец. Парень приложил все свое старание, однако рвение не привело к положительным последствиям: юный танцор закружился, споткнулся и упал.

В результате падения маленький ямалец получил ЧМТ, закрытую травму головного мозга, травму шейных позвонков. После своего «номера» мальчик был срочно госпитализирован. Сейчас он находится под наблюдением докторов и поправляется, сообщают Вести Ямал.

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