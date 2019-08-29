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Врач назвала три самых полезных и доступных плода осенью

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» о трёх самых полезных плодах, которые стоит есть осенью. При этом они доступны практически для всех – растут на дачах и продаются в любом магазине.

На первом месте – тыква. Она богата бета-каротином, который дает ей оранжевый цвет. Бета-каротин необходим для хорошего зрения, хорошей кожи и здоровой слизистой. 

Также стоит кушать сливу. В ней очень много антиоксидантов, которые защищают организм от старения. Именно они борются со свободными радикалами. 

Ещё один полезный плод – груша. Её лучше есть не на голодный желудок, особенно зеленую, так как она обладает вяжущим, закрепляющим действием и ее рекомендуется употреблять при диарее. У груши ниже гликемический индекс, чем у яблока, и в каком-то смысле она даже полезнее. В груше содержатся калий, магний и пектины, которые очень хорошо очищают наш кишечник.

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