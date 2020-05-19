Водители автобусов устроили драку на дороге в Абакане

В Абакане (Хакасия) шоферы двух автобусов устроили драку около одной из остановок. Мужчины пустили в ход кулаки прямо на проезжей части.
Инцидент засняли на видео очевидцы. При просмотре кадров можно заметить, как два водителя достаточно долго выясняют друг с другом отношения. Стратегическая инициатива переходит постепенно от одного к другому.
Почему мужчины затеяли драку, непонятно. Как сообщают местные жители, водители могли не поделить пассажиров, пишет РЕН ТВ.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram