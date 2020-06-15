Водитель такси избил пассажира, потерпевшему угрожают

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Шофер «Яндекс.Такси» избил пассажира в Москве. Потерпевший заявил о случае в правоохранительные органы. Затем ему стали угрожать.

Инцидент случился два дня назад, когда пострадавший ехал от друга домой на такси. Во время езды пассажира избил водитель. Затем он довез молодого человека до парковки, вытащил из авто и пытался ограбить. Во время нападения таксист разбил потерпевшему телефон, однако парень успел вызвать скорую врачи приехали и спасли избитого.

Фото: Readovka

После инцидента потерпевший написал заявление в полицию и снял побои. Компания-перевозчик вернула ему деньги за поездку. При этом сам таксист подал встречное заявление. Пострадавший хотел связаться с нападавшим. Однако трубку при звонке на номер таксиста взял другой человек. Теперь пассажиру поступают угрозы, сообщает Readovka.