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Новости мираПроисшествия

Водитель BMW протаранил колонну байкеров и убил девушку

Иван Федоров

Девушка-байкер погибла в Ростове-на-Дону после ДТП с машиной. Момент смертельного столкновения засняли на видео.

При просмотре видео можно заметить, что автомобиль марки BMW «прилетел» в колонну байкеров со встречки на повороте. За рулем «дикой» машины был 24-летний автолюбитель. Иномарка протаранила байк под управлением 28-летней девушки.

Сотрудники полиции после проведения проверки объяснили: в момент ДТП виновник столкновения был пьян. Потерпевшую срочно отвезли в медучреждение.

Как сообщают байкеры из клуба «Мотовольница», через некоторое время пострадавшая мотоциклистка умерла. По словам байкеров, в результате удара о BMW погибшая разбила шлемом лобовое стекло машины. У 28-летней байкерши остался сын, пишет 161.ру.

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