Водитель без прав угробил троих человек в Татарстане

На трассе между Елабугой и Пермью случилась авария с летальным исходом. Виновником ЧП стал автомобилист без прав.

Неподалеку от Можги 19-летний парень совершил выезд на полосу встречного движения и угодил под ехавшую навстречу фуру. Лобовой удар оказался страшным и привел к смерти троих человек.

На месте автокатастрофы погибли виновник ДТП и 36-летний пассажир его авто. В медучреждении не стало 12-летней девочки, которую успели довезти до больницы, вытащив из салона искореженной легковушки. По факту трагедии начата проверка, сообщает В Татарстане.ру.