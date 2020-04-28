Вахтовики устроили митинг в Якутии

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Вахтовики, которые работают на Чаяндинском месторождении «Газпрома», устроили стихийный несогласованный митинг. Рабочие недовольны условиями проживания, а также требуют вывезти их с территории месторождения.

Вахтовики, поселок которых закрыли на карантин после того, как у 23 человек нашли COVID-19, сообщили, что изоляция в населенном пункте отсутствует, медицинских масок нет. Люди готовы обратиться к главе государства и пожаловаться ему.

Как сообщает Readovka, администрация поселка попробовала уладить конфликт. Люди после этого успокоились и разошлись. Глава Якутии потребовал от «Газпрома» решить проблему с самоизоляцией.

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