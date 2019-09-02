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В Якутии медведь напал на женщину

На территории Якутии медведь совершил нападение на женщину. Пострадавшей стала сторож сельскохозяйственного предприятия.

ЧП случилось в населенном пункте Арылах Мирнинского района ночью с 31 августа на 1 сентября. Пострадавшая сообщила, что во время дежурства на объекте она услышала шум около складских помещений. Это произошло примерно в полночь. Женщина пошла осматривать подозрительное место. Там она заметила темный силуэт и направилась к нему. Внезапно фигура вскочила на задние лапы. Потерпевшая осознала, что перед ней медведь. Развернувшись в обратную сторону, женщина стала убегать.

Хищник начал преследование, догнал жертву и оцарапал ей спину. После этого пострадавшая закричала. Вопль отпугнул зверя: он убежал в сторону леса, сообщает РЕН ТВ.

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