В Волгограде от коронавируса умер 44-летний профессор ВолГМУ

В субботу, 17 октября, стало известно о смерти 44-летнего профессора Волгоградского государственного медицинского университета Андрея Воронкова. По предварительной информации, мужчина умер от коронавируса, сообщает сайт V1.RU.
Доктор медицинских наук скончался от COVID-19 в местной больнице №4, которая была переоборудована под инфекционный госпиталь.
В 2000-м году Андрей Воронков окончил Волгоградскую медицинскую академию, а в ВУЗ пришел работать в качестве ассистента кафедры фармакологии и биофармации ФУВ. Ранее занимал должность научного сотрудника НИИ фармакологии ВолгГМУ, лаборатории сердечно-сосудистых средств, был заместителем директора филиала ВолгГМУ в Пятигорске.
Ректор ВолГМУ от имени коллектива ВУЗа выразил соболезнования родным и близким Воронкова.