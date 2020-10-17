В Волгограде от коронавируса умер 44-летний профессор ВолГМУ

В субботу, 17 октября, стало известно о смерти 44-летнего профессора Волгоградского государственного медицинского университета Андрея Воронкова. По предварительной информации, мужчина умер от коронавируса, сообщает сайт V1.RU.

Доктор медицинских наук скончался от COVID-19 в местной больнице №4, которая была переоборудована под инфекционный госпиталь.

В 2000-м году Андрей Воронков окончил Волгоградскую медицинскую академию, а в ВУЗ пришел работать в качестве ассистента кафедры фармакологии и биофармации ФУВ. Ранее занимал должность научного сотрудника НИИ фармакологии ВолгГМУ, лаборатории сердечно-сосудистых средств, был заместителем директора филиала ВолгГМУ в Пятигорске.

— Андрей Владиславович Воронков опубликовал более 50 печатных работ. Его основным направлением было изучение возникновения эндотелиальной дисфункции при различных патологических состояниях и возможность ее фармакологической коррекции, — рассказали коллеги мужчины.

Ректор ВолГМУ от имени коллектива ВУЗа выразил соболезнования родным и близким Воронкова.