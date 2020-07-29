В Уфе мужчина избил возлюбленную бутылкой водки

Житель Уфы избил свою возлюбленную бутылкой водки. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.

Ролик оказался в распоряжении Bashnews. При просмотре можно заметить, как уфимец повалил на пол свою избранницу. Он начал бить ее локтем в лицо. Однако этого ему показалось мало. Спустя пару секунд мужчина достал из пакета бутылку водки.

Именно этим орудием он завершил избиение возлюбленной. Мужчина нанёс бутылкой несколько ударов в область промежности.